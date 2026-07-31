Monsoon Update: मौसम का रौद्र रूप! यूपी में उफान पर गंगा, छत्तीसगढ़ में बहा पुल, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात

आइएमडी ने शुक्रवार को अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 1 से 13 अगस्त तक देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। मध्य भारत, पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य भारत तथा पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के दौर जारी रह सकते हैं। उत्तर-पश्चिम और पूर्व-मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों में दूसरे सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह सकता है।