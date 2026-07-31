Video: रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी बोले- भैया आप BJP के हो क्या?

Delhi Protest Rahul Gandhi Video: दिल्ली के जंतर-मंतर में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन का दृश्य सभी ने देखा। पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले यहां तक की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल भी करना पड़ गया था। इसमें प्रदर्शनकारी से लेकर पुलिस के जवान तक घायल हुए थे। गंभीर चोटें आई थी। इसी को लेकर पुलिस के जवानों के परिवारों ने मीडिया के सामने अपना दर्द साझा किया। इसके कुछ ही देर बाद संसद परिसर में राहुल गांधी से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही राहुल गांधी ने रिपोर्टर से कहा- भैया आप BJP के हो क्या?, अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।