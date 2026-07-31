किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! PM Kisan की 24वीं किस्त जल्द, इन किसानों के खाते में ही पहुंचेगी अगली किस्त

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी में जुटी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में हर चार महीने पर 2,000 रुपये की राशि भेजी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अक्टूबर 2026 में 24वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे सभी जरूरी औपचारिकताएं समय रहते पूरी कर लें, ताकि किस्त मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो।