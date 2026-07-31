उमर खालिद की जमानत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, 27 अगस्त को अगली सुनवाई

उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि वह फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की कथित साजिश में शामिल थे। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। अब 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। उस दिन दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।