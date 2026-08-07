जेएनयू विवाद में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है उमर खालिद। करीब तीन दशक पहले खालिद का परिवार महाराष्ट्र के अमरावती के तालेगांव से दिल्ली आया था। उमर खालिद अपने परिवार के साथ जाकिरनगर में रहता है। लेकिन उमर को यहां शायद ही कभी देखा जाता हो। कहा जाता है कि खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास दिल्ली में ही ऊर्दू की मैगजिन ‘अफकार-ए-मिल्ली’ चलाते हैं। उमर खालिद जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस से इतिहास में पीएचडी कर रहा है। जेएनयू से वो पहले हिस्ट्री में एमए और एमफिल कर चुका है।

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