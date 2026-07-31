RRB Group D Admit Card 2026: रेलवे परीक्षा का शेड्यूल बदला, 3 अगस्त से एग्जाम शुरू, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

RRB Group D Admit Card 2026 Download Link:रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। बोर्ड ने परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली थी लेकिन नए शेड्यूल के अनुसार अब यह परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जल्द ही अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।