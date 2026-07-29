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UP PCS 2026: यूपी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की तारीख 3 अगस्त तक बढ़ी, भर्ती के बारे में जानिए सबकुछ

UPPSC PCS 2026 Last Date: UPPSC PCS परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 3 अगस्त कर दी है। जानिए भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Jul 29, 2026

UPPSC

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UP PCS Registration Date 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(UPPSC) ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जिन योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अब UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 3 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

जरूरी तारीखें

आयोग की ओर से जारी नए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की लास्ट डेट 3 अगस्त, 2026 तय की गई है। वहीं जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में कोई गलती हो गई है वे 10 अगस्त, 2026 तक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं।

इतने पदों पर होगी भर्ती

आयोग की ओर से यह भर्ती अभियान कुल 500 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। पीसीएस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही 25 जून, 2026 को शुरू हो गई थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के लिए यह अनिवार्य है। इस भर्ती के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP), ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (ARTO), ट्रेजरी ऑफिसर, जेल अधीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद भरे जाएंगे।

आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता

पीसीएस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Bachelor’s Degree) की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई, 2026 को उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

तीन चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

UPPSC PCS परीक्षा में उम्मीदवारों का अंतिम चयन 3 चरणों से गुजरने के बाद होगा। सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी।

कितना है आवेदन शुल्क

जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 65 रुपये है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी 65 रुपये देने होंगे जबकि दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में देने होंगे। अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

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Updated on:

29 Jul 2026 11:40 am

Published on:

29 Jul 2026 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP PCS 2026: यूपी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की तारीख 3 अगस्त तक बढ़ी, भर्ती के बारे में जानिए सबकुछ

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