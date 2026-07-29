UP PCS 2026: यूपी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की तारीख 3 अगस्त तक बढ़ी, भर्ती के बारे में जानिए सबकुछ

आयोग की ओर से यह भर्ती अभियान कुल 500 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। पीसीएस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही 25 जून, 2026 को शुरू हो गई थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के लिए यह अनिवार्य है। इस भर्ती के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP), ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (ARTO), ट्रेजरी ऑफिसर, जेल अधीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद भरे जाएंगे।