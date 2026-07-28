Former UP Minister Death: विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानक राम भुर्जी, मौत से मचा हड़कंप

68 वर्षीय नानक राम भुर्जी उत्तर प्रदेश राजनीति में एक जाना-माना चेहरा रहे हैं। वह राज्य सरकार में पूर्व राज्यमंत्री के पद पर सेवाएं दे चुके थे और वर्तमान में भाजपा के ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में उनका अच्छा-खासा जनाधार था।

उनकी मौत की खबर फैलते ही भाजपा संगठन और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, उनके समर्थक और शुभचिंतक सिविल अस्पताल के बाहर जमा होने लगे।