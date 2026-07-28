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Former UP Minister Death: विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानक राम भुर्जी, मौत से मचा हड़कंप

Nanak Ram Bhurji : राजधानी के वीआईपी इलाके हजरतगंज स्थित विधायक निवास परिसर में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक घटना से सन्नाटा पसर गया। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और सीसीटीवी खंगाल रही है, ताकि हादसे और खुदकुशी के बीच की इस पहेली को सुलझाया जा सके।
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लखनऊ

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Manoj Vashisth

Jul 28, 2026

Former UP Minister Death

Former UP Minister Death : पूर्व राज्य मंत्री नानक राम भुर्जी का निधन, विधायक आवास परिसर के पीछे हुआ हादसा (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Nanak Ram Bhurji Death: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्त और सुरक्षित माना जाने वाला हजरतगंज इलाका मंगलवार दोपहर अचानक गोलियों या चीखों से नहीं, बल्कि एक भारी गिरावट की आवाज़ से सिहर उठा। दारुलशफा स्थित न्यू विधायक निवास परिसर की सातवीं मंजिल से गिरकर पूर्व राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नानक राम भुर्जी (68) की असामयिक और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

जैसे ही 68 वर्षीय भाजपा नेता के ऊंचाई से गिरने की सूचना विधायक आवास के सुरक्षा प्रभारी को मिली, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी और हजरतगंज कोतवाली को आगाह किया। आनन-फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लहूलुहान अवस्था में पड़े पूर्व मंत्री को तुरंत नजदीकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों के भरपूर प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे और खुदकुशी के बीच उलझी गुत्थी

घटना के कारणों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। शुरुआती पुलिस जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नानक राम भुर्जी पिछले काफी समय से अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे और अक्सर विधायक निवास परिसर के आसपास घूमते देखे जाते थे।

हजरतगंज पुलिस का कहना है कि वे हर संभावित पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं:

  • क्या यह संतुलन बिगड़ने से हुआ एक भयानक हादसा था?
  • या फिर मानसिक तनाव के चलते उठाया गया कोई आत्मघाती कदम?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल का फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम से मुआयना कराया जा रहा है। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि घटना के वक्त उनके आसपास कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं।

समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर

68 वर्षीय नानक राम भुर्जी उत्तर प्रदेश राजनीति में एक जाना-माना चेहरा रहे हैं। वह राज्य सरकार में पूर्व राज्यमंत्री के पद पर सेवाएं दे चुके थे और वर्तमान में भाजपा के ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में उनका अच्छा-खासा जनाधार था।
उनकी मौत की खबर फैलते ही भाजपा संगठन और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, उनके समर्थक और शुभचिंतक सिविल अस्पताल के बाहर जमा होने लगे।

पुलिस का बयान: "शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत की सही वजहों का खुलासा हो सकेगा।"

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Updated on:

28 Jul 2026 05:45 pm

Published on:

28 Jul 2026 04:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Former UP Minister Death: विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानक राम भुर्जी, मौत से मचा हड़कंप

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