‘अखिलेश यादव को इस बार ‘अपनों’ से लड़ना पड़ेगा’, ओपी राजभर बोले-सपा अब मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की चुनौती से जूझ रही

OP Rajbhar on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेशकी राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी बीच प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की चुनौती का सामना कर रही है।