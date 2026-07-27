‘बिना नंबर की गाड़ी से छात्रों को उठाया गया’, प्रयागराज प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का आरोप

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव
Prayagraj Student Protest: प्रयागराज में छात्र आंदोलन के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों को यूपी पुलिस की विशेष टीम बिना नंबर की गाड़ियों में उठाकर ले गई। उन्होंने केंद्र सरकार के उस वादे पर भी सवाल उठाए, जिसमें छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी। अखिलेश ने सभी छात्रों की तत्काल रिहाई, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और मामले में न्यायालय से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है।
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