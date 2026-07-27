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जंतर-मंतर पर खाना बांटने वाले ‘जुनैद भाई’ के जिक्र के साथ CM योगी पर टिप्पणी! ऑनलाइन विरोध और गिरफ्तारी की मांग

Objectionable Comment On CM Yogi: जंतर-मंतर पर खाना बांटने वाले 'जुनैद भाई' के जिक्र के साथ CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद शख्स की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
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लखनऊ

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Harshul Mehra

Jul 27, 2026

comment on cm yogi with mention of junaid bhai who distributed food at jantar mantar delhi

'जुनैद भाई' के जिक्र के साथ CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Objectionable Comment On CM Yogi: NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चला छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गया। हालांकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी उससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के एक युवक को CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडियो आपत्तिजनक भाषा होने की वजह से ही अटैच नहीं किया गया है।

जंतर-मंतर के प्रदर्शन का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक कथित तौर पर जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान मंच से या प्रदर्शनकारियों के बीच CM योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता दिखाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

CM योगी के 'बुलडोजर मॉडल' पर की टिप्पणी

वीडियो में युवक CM योगी के 'बुलडोजर मॉडल' का जिक्र करते हुए तीखी टिप्पणी करता है। वह उत्तर प्रदेश का निवासी होने का दावा करते हुए सरकार को चुनौती देने जैसी बातें कहता है। वीडियो में वह मुख्यमंत्री के राजनीतिक जीवन का भी उल्लेख करता है और विवादित बयान देता है।

जुनैद का नाम लेकर भी कही बातें

वायरल वीडियो में युवक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भोजन वितरित करने वाले जुनैद भाई नाम के व्यक्ति का भी जिक्र करता है। इसी दौरान वह उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई बयान देता है, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है।

सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग तेज

वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान बताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों ने यूपी पुलिस, DGP और लखनऊ पुलिस को टैग करते हुए संबंधित युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मामला दर्ज करने की अपील की है।

पुलिस की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज है, लेकिन इस मामले में संबंधित युवक के खिलाफ किसी कार्रवाई या FIR को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। साथ ही वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है।

NEET आंदोलन के बाद भी चर्चा में बना मामला

NEET-UG पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के समाप्त होने के बावजूद उससे जुड़े वीडियो और बयान लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

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Updated on:

27 Jul 2026 04:16 pm

Published on:

27 Jul 2026 04:06 pm

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