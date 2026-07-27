जंतर-मंतर पर खाना बांटने वाले ‘जुनैद भाई’ के जिक्र के साथ CM योगी पर टिप्पणी! ऑनलाइन विरोध और गिरफ्तारी की मांग

Objectionable Comment On CM Yogi: NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चला छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गया। हालांकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी उससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के एक युवक को CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडियो आपत्तिजनक भाषा होने की वजह से ही अटैच नहीं किया गया है।