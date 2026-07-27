अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले- 2014 में बन जाती टास्क फोर्स तो देश और तेजी से होता विकसित

Akhilesh Yadav daughter Aditi case : अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR, PC- ANI
अखिलेश यादव ने कहा, "शिक्षा और परीक्षाओं का संघर्ष बहुत बड़ा है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है। एक बार फिर मैं युवाओं के मनोबल और उनकी जागरूकता को बधाई देना चाहता हूं। यह सरकार उनकी जागरूकता को चुनौती नहीं दे सकती।"
परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "सरकार आज टास्क फोर्स क्यों बना रही है? 2014 में ही क्यों नहीं बनाई गई? अगर उस समय यह कदम उठाया गया होता तो देश और तेजी से विकसित हो गया होता।"
वहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दिए जाने पर अखिलेश यादव ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, "किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अब तक जिस रास्ते पर चलते आए हैं, उसी रास्ते पर आगे भी चलते रहेंगे।"
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