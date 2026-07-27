27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले- 2014 में बन जाती टास्क फोर्स तो देश और तेजी से होता विकसित

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुधार और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और युवाओं को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Jul 27, 2026

Akhilesh Yadav daughter Aditi case

Akhilesh Yadav daughter Aditi case : अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR, PC- ANI

अखिलेश यादव ने कहा, "शिक्षा और परीक्षाओं का संघर्ष बहुत बड़ा है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है। एक बार फिर मैं युवाओं के मनोबल और उनकी जागरूकता को बधाई देना चाहता हूं। यह सरकार उनकी जागरूकता को चुनौती नहीं दे सकती।"

परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "सरकार आज टास्क फोर्स क्यों बना रही है? 2014 में ही क्यों नहीं बनाई गई? अगर उस समय यह कदम उठाया गया होता तो देश और तेजी से विकसित हो गया होता।"

वहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दिए जाने पर अखिलेश यादव ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, "किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अब तक जिस रास्ते पर चलते आए हैं, उसी रास्ते पर आगे भी चलते रहेंगे।"

खबर अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 11:20 am

Published on:

27 Jul 2026 11:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले- 2014 में बन जाती टास्क फोर्स तो देश और तेजी से होता विकसित

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow Love Suicide Case: 3 साल तक छिपकर करते रहे प्यार, लखनऊ में ममेरे-फुफेरे भाई-बहन ने एक साथ दी जान

Lucknow News Love Suicide Case UP News
लखनऊ

कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, हरिद्वार समेत इन रूटों पर चलेंगी अतिरिक्त बसें, 24x7 कंट्रोल रूम की तैयारी

kanwar yatra
लखनऊ

‘AIMIM से गठबंधन मुश्किल है’, मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी का आया जवाब 

Owaisi Akhilesh Yadav alliance Uttar Pradesh
लखनऊ

‘राहुल गांधी-अखिलेश यादव नहीं चाहते पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े’, मंत्री संजय निषाद बोले- धर्मेंद्र प्रधान का विरोध असल में पिछड़ों का विरोध

sanjay nishad targets rahul gandhi and akhilesh yadav on dharmendra pradhan resignation
लखनऊ

UP Election: यूपी चुनाव से पहले नया सियासी मोड़: क्या साथ आएंगे ओवैसी और अखिलेश?

Owaisi Akhilesh Alliance
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.