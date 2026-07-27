अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले- 2014 में बन जाती टास्क फोर्स तो देश और तेजी से होता विकसित

वहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दिए जाने पर अखिलेश यादव ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, "किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अब तक जिस रास्ते पर चलते आए हैं, उसी रास्ते पर आगे भी चलते रहेंगे।"



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