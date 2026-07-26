‘राहुल गांधी-अखिलेश यादव नहीं चाहते पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े’, मंत्री संजय निषाद बोले- धर्मेंद्र प्रधान का विरोध असल में पिछड़ों का विरोध

Sanjay Nishad Targets Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष पिछड़े वर्ग के नेताओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने प्रह्लाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने पर शुभकामनाएं दीं, अयोध्या चढ़ावा मामले में नई एसआईटी के गठन का समर्थन किया और पेपर लीक व शिक्षा माफिया के मुद्दे पर विधानसभा में खुली चर्चा की वकालत की।

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