जौहर यूनिवर्सिटी विवाद: रामपुर में इकरा हसन और आजम खां समर्थक आपस में भिड़े, दोनों में हुई धक्का-मुक्की

सपा का प्रतिनिधिमंडल जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर रामपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल के नेताओं की बैठक के लिए जौहर रोड स्थित संत शिरोमणि गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी हॉल में जाने की कोशिश करने लगे। तभी सांसद इकरा हसन के समर्थक उनके साथ अंदर जाने लगे, जबकि वहां आजम खां समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जगह कम होने और भीड़ बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। और मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया।