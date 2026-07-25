अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना, बोले- अब भ्रष्टाचार और सांसदों-विधायकों की खरीद जैसी राजनीति का होगा अंत

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव
Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह युवाओं और आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि अब देश में भाजपा की बुलडोजर राजनीति नहीं चलेगी। निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नई लड़ाई शुरू होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान की ताकत से अब चुनाव सुधार और जनता के अधिकारों की आवाज और मजबूत होगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की चुनावी घपलों और सांसदों-विधायकों की खरीद जैसी राजनीति का अब अंत होगा।
अखिलेश यादव ने कहा कि ये हर आंदोलनकारी और उनका किसी भी तरह सहयोग करने वाले हर एक को इस बिग विन (Big-Win) की बधाई। उन्होंने कहा कि युवाओं ने एग्जामिनेशन और एजुकेशनकी लड़ाई जीतकर जो शुरुआत की है, ये जीत अब संविधान को हाथ में लेकर EVM और चुनाव सुधार तक पहुंचेगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा की चुनावी घपलों और सांसदों-विधायकों की खरीद जैसी राजनीति का अंत होगा।
अखिलेश यादव ने कहा कि अब कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता के दबाव में चलने वाले मीडिया का दौर भी खत्म होगा। उन्होंने युवाओं के आंदोलन को बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को भी झुकना पड़ा, जो युवाओं की बड़ी जीत है।
अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए एक्स (X) पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा की राजनीति का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि अब देश में न तो बुलडोजर का खौफ चलेगा और न ही किसी बेगुनाह का एनकाउंटर होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि...
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