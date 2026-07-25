अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना, बोले- अब भ्रष्टाचार और सांसदों-विधायकों की खरीद जैसी राजनीति का होगा अंत

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह युवाओं और आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि अब देश में भाजपा की बुलडोजर राजनीति नहीं चलेगी। निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नई लड़ाई शुरू होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान की ताकत से अब चुनाव सुधार और जनता के अधिकारों की आवाज और मजबूत होगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की चुनावी घपलों और सांसदों-विधायकों की खरीद जैसी राजनीति का अब अंत होगा।

