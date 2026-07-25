25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Assembly Election 2027: यूपी की सभी 403 सीटों पर ताल ठोकेंगे चिराग पासवान, जानिए क्या बदलेंगे पूर्वांचल और अवध के समीकरण

Chirag Paswan: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी—लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी उतरने की पूरी तैयारी में है। LJP ने ऐलान किया है कि प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Jul 25, 2026

Chirag Paswan

लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (X)

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार यूपी के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हनुमान' कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी-लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी उतरने की पूरी तैयारी में है। पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है और चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी है।

सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी LJP (R)

चिराग पासवान की पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती इन दिनों यूपी के संगठनात्मक दौरे पर हैं। वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक के दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। लोजपा सांसद ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि LJP(R) केंद्र में एनडीए (NDA) का हिस्सा है, लेकिन यूपी में पार्टी ने सभी सीटों पर तैयारी का संदेश देकर हलचल बढ़ा दी है।

दलित-महादलित वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी

पार्टी का यह कदम लोजपा (आर) को उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्यधारा में लाकर दलित और महादलित वोट बैंक को एक नया विकल्प देने का प्रयास माना जा रहा है। पूर्वांचल और अवध के जिन इलाकों में पारंपरिक रूप से मुस्लिम-यादव या सवर्ण (ब्राह्मण-ठाकुर) समीकरण हावी रहे हैं, वहां चिराग पासवान 'पासवान-दुसाध' और अन्य अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश में हैं। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के कमजोर पड़ने से खाली हुए राजनीतिक स्थान को भरने के लिए पूर्वांचल का महादलित वोट बैंक लोजपा (आर) का प्रमुख लक्ष्य है। वहीं, अवध क्षेत्र में कुर्मी और कोईरी समाज के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है।

क्या बीजेपी और एनडीए के लिए बढ़ेगी चुनौती?

चिराग पासवान का यह कदम गठबंधन (NDA) के भीतर रणनीतिक दबाव बनाने के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व का कहना है कि गठबंधन से जुड़े अंतिम फैसले का अधिकार केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास होगा, लेकिन सभी 403 सीटों पर तैयारी की घोषणा से भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट संदेश मिल गया है कि LJP(R) सम्मानजनक सीट-शेयरिंग के बिना पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ ही, यह रणनीति विपक्षी वोटों में बिखराव का कारण भी बन सकती है।

यदि चिराग पासवान अपनी इस रणनीति में सफल होते हैं, तो पूर्वांचल और अवध का राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल सकता है। दलित और ईबीसी (EBC) का यह नया फॉर्मूला यूपी के आगामी चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाने जा रहा है।

सोनभद्र में पुलिस संग मुठभेड़ में एमपी के दो लुटेरे गिरफ्तार, कारोबारी से की थी ज्वेलरी और कैश की लूट, एक के पैर में लगी गोली

ये भी पढ़ें
Sonbhadra crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 05:19 pm

Published on:

25 Jul 2026 05:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Assembly Election 2027: यूपी की सभी 403 सीटों पर ताल ठोकेंगे चिराग पासवान, जानिए क्या बदलेंगे पूर्वांचल और अवध के समीकरण

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘देश के युवाओं की ऐतिहासिक जीत’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आया अखिलेश यादव का पहला बयान

Akhilesh Yadav, NEET Paper Leak, NEET Protest, Samajwadi Party, CJP Protest Live, sonam wangchuk, sonam wangchuk delhi protest,समाजवादी पार्टी, जंतर-मंतर विरोध, सोनम वांगचुक, अखिलेश यादव,
लखनऊ

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पर गरमाई सियासत, अजय राय ने बताया कांग्रेस की बड़ी जीत

Dharmendra Pradhan
यूपी न्यूज

NEET पेपर लीक आंदोलन पर मायावती की चेतावनी, BSP नेताओं से बोलीं- सचेत और सजग रहें

Mayawati Statement, BSP News, BR Ambedkar, Kanshi Ram, UP Politics, Dalit Politics, UP News in Hindi, मायावती, बसपा, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, यूपी राजनीति, यूपी न्यूज, UP Politics, UP Election 2027, Mayawati
लखनऊ

Lucknow Fire Case: लखनऊ में बुलडोजर एक्शन! 22 जून के अग्निकांड वाली बिल्डिंग हो रही ध्वस्त

Lucknow Fire News Aliganj Fire Case Lucknow Bulldozer Action
लखनऊ

3 अगस्त से गूंजेगा यूपी का सदन! पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

cm yogi
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.