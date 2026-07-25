सोनभद्र में पुलिस संग मुठभेड़ में एमपी के दो लुटेरे गिरफ्तार, कारोबारी से की थी ज्वेलरी और कैश की लूट, एक के पैर में लगी गोली

इसी दौरान पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो तिराहे से 100 मीटर पहले ही उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक गिरने के बाद दोनों आरोपी झाड़ियों की तरफ भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान एक आरोपी ने अवैध असलहे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में सिंगरौली मध्य प्रदेश का रहने वाला रमेश साकेत पुलिस की गोली से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। वहीं, अपने साथी को गिरता देख सिंगरौली मध्य प्रदेश के रहने वाले मनोज साकेत ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया।