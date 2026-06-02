सोनभद्र हत्याकांड: बेटे ने ही रची थी पिता की हत्या की साजिश, कहा- पिता से आहत था

एसपी अभिषेक वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कुंडाडीह गांव के रहने वाले 50 वर्षीय सब्जी विक्रेता राजदेव सिंह का शव 29 मई को आश्रम मोड़ गोविंदपुर के जंगल में खून से लथपथ मिला था। पुलिस जांच में उनके बड़े बेटे 30 वर्षीय रवि कुमार की भूमिका संदिग्ध लगी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रवि ने बताया कि उसके पिता के एक महिला से अनैतिक संबंध थे, जिसे लेकर घर में रोज विवाद होता था। समाज में परिवार की बदनामी हो रही थी और ताने सुनने पड़ते थे। इसलिए गुस्से में आकर उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारने की साजिश रची।