BJP विधायक बोले- जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा, वो ठोका जाएगा, CM योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं हिदायत

रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, सार्वजनिक सड़कों को जाम करके नहीं। विधायक ने सीएम योगी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़िए, सड़क जाम करने के लिए कैसे बैठ सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला बिल्कुल सही है। विधायक ने आगे कहा कि पहले लोग मस्जिदों की बजाय सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से इस स्थिति में सुधार देखने को मिला है।