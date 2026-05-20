20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

BJP विधायक बोले- जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा, वो ठोका जाएगा, CM योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं हिदायत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने हाल ही में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील करते हुए सख्त चेतावनी दी है। CM योगी के बाद सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे (Robertsganj BJP MLA Bhupesh Choubey) ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vinay Shakya

May 20, 2026

BJP MLA Bhupesh Choubey

बीजेपी विधायक भूपेश चौबे (Photo- IANS)

BJP MLA Bhupesh Choubey Strict warning: उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने सख्त लहजे में कहा- जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा, वो ठोका भी जाएगा। विधायक ने स्पष्ट किया कि किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि बीजेपी विधायक के इस बयान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील करते हुए सख्त हिदायत दी थी।

विधायक ने की CM योगी की तारिफ

रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, सार्वजनिक सड़कों को जाम करके नहीं। विधायक ने सीएम योगी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़िए, सड़क जाम करने के लिए कैसे बैठ सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला बिल्कुल सही है। विधायक ने आगे कहा कि पहले लोग मस्जिदों की बजाय सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से इस स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

BJP विधायक बोले- समाप्त हो रही सड़कों पर नमाज की परंपरा

विधायक भूपेश चौबे ने दावा किया कि धीरे-धीरे सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा समाप्त हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और सार्वजनिक स्थानों को आम लोगों की सुविधा के लिए खाली रखना जरूरी है। बता दें कि 18 मई को लखनऊ में आयोजित एक मीडिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त चेतावनी दी थी।

CM योगी ने क्या कहा?

CM योगी ने कहा था कि हमारी सरकार किसी भी ऐसी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं देगी, जिससे ट्रैफिक बाधित हो। कानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है और सार्वजनिक सड़कें यात्रियों, रोजमर्रा के कामकाजी लोगों और आपातकालीन सेवाओं के लिए खुली रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून का राज होगा और यह कानून सबके लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने नमाज को लेकर उठ रहे विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नमाज पढ़ना आवश्यक है, लेकिन सड़कों पर नहीं। सीएम योगी ने कहा- लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारी संख्या ज्यादा है, नमाज कैसे पढ़ें? हमने उनसे कहा कि शिफ्ट में नमाज पढ़ लो।

ये भी पढ़ें

शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में वाराणसी से एक और आरोपी गिरप्तार, UP से अब तक कितने लोगों की हुई गिरफ्तारी?
वाराणसी
Suvendu Adhikari PA Murder Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 May 2026 05:46 pm

Published on:

20 May 2026 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / BJP विधायक बोले- जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा, वो ठोका जाएगा, CM योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं हिदायत

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP को मिलेगा ‘विंध्य एक्सप्रेसवे’: 330 किमी लंबा कॉरिडोर 4 राज्यों को जोड़ेगा, 84 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

सोनभद्र

नंगा किया और जख्म पर नमक रगड़कर तड़पाया; घंटों तक निकलती रही चीख, रूह कंपा देने वाला मामला

inflicted wounds and tortured with salt screams continued for hours know entire case sonbhadra crime
सोनभद्र

सोनभद्र में बारातियों की कार पलटी, 3 की मौत… 4 घायल, एक की हालत नाजुक

Accident
सोनभद्र

लड़की का MMS बनाकर रिश्तेदारों को भेजा; शारीरिक संबंध बनाने का दरिंदे ने बनाया दबाव, सनसनीखेज मामला

mms of girl made and sent to relatives man pressured sonbhadra news crime
सोनभद्र

Sonbhadra accident: इलाज कराकर लौट रहे बाप- बेटे की मौत पत्नी घायल…हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार

Accident
सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.