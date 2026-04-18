लड़की का MMS बनाकर रिश्तेदारों को भेजा; शारीरिक संबंध बनाने का दरिंदे ने बनाया दबाव, सनसनीखेज मामला

MMS Of Girl Made: सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे प्रेमजाल में फंसाकर उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो बनाए गए, और बाद में इन्हीं के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने 25 दिसंबर को थाने में तहरीर देकर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की।