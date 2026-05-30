सोनभद्र में शादीशुदा प्रेमी ने ‘आर्केस्ट्रा गर्ल’ को पीटा, झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाया, शादी की बात पता चलने पर प्रेमिका ने बनाई दूरी

सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया है कि पीड़िता ने शुक्रवार को मामले में तहरीर चोपन पुलिस को सौंप थी। तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चोपन पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। सीओ सिटी ने बताया कि मामले में घर में आग लगने वाली बात झूठी पाई गई है। उन्होंने बताया कि दीपक का असलहे के साथ एक फोटो भी मिला है। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पीड़िता को फोन पर धमकाने का एक कथित ऑडियो भी पुलिस को सोपा गया है, उसे ऑडियो की भी जांच की जा रही है।