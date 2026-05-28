पत्नी की बेवफाई का मिला सबूत तो पति ने छोड़ा साथ, वाराणसी में पति-पत्नी और ‘वो’ की अनोखी कहानी

Varanasi crime news: सिगरा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने शादी का झांसा देकर 25 वर्षीय युवती को पहले गर्भवती किया और उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं, युवती की शादी कहीं और होने के बाद उसके पति को युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पति ने भी युवती को छोड़ दिया। वापस प्रेमी के पास आने के बाद प्रेमी ने भी उसे रखने और शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में प्रेमिका की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।