Bakrid 2026: 800 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज, बकरीद पर वाराणसी में चाक चौबंद व्यवस्था, शहर मुफ्ती ने की खास अपील

गुरुवार की सुबह से ही जिल के 700 मस्जिदों और 80 ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। सुबह से ही नमाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और करीब 11 बजे तक इन मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने इलाके में पड़ने वाले मस्जिदों पर नमाज के दौरान मुस्तैद रहें। वहीं, पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी कर रही है।