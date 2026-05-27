27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 80 कॉलेजों ने नहीं भेजे छात्रों के अंक, अधर में 5 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट

Varanasi news : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के करीब 5 हजार ऐसे छात्र हैं, जिनका अंक अब तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

May 27, 2026

Mgkvp result news

फाइल फोटो, pc-patrika

Varanasi news: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के करीब 5 हजार ऐसे छात्र हैं, जिनका अंक अब तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन में विभिन्न जिलों के 80 कॉलेजों को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जवाब मांगा है और अंक अपलोड करने को कहा है। बताया जा रहा है कि छात्रों के अंक की हार्ड कॉपी भी अभी यूनिवर्सिटी को नहीं भेजी गई है, जिससे छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी हो रही है।

5 जिलों के कॉलेज ने नहीं भेजे अंक

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) यूनिवर्सिटी ने विभिन्न जिलों के 80 कॉलेजों को नोटिस जारी करते हुए छात्रों के रिजल्ट यूनिवर्सिटी तक जल्द से जल्द पहुंचाने को कहा है। बताया जा रहा है कि वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में काशी विद्यापीठ से संबंद्ध 80 ऐसे कॉलेज है, जिन्होंने यह लापरवाही बारती है। इन कॉलेजों ने विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट, इंटरनल और प्रैक्टिकल जैसे परीक्षाओं के अंक अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, जिसके बाद करीब 5 हजार छात्रों का रिजल्ट अधर में लटका हुआ है।

28 जुलाई को होगा दीक्षांत समारोह

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन कॉलेजों को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि छात्र-छात्राओं के अंक इन दो दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड हो जाने चाहिए। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों का विषम सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। वहीं, 28 जुलाई को यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जाना है। यदि समय से छात्र-छात्राओं के रिजल्ट घोषित नहीं होंगे, तो दीक्षांत समारोह के दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

गोपनीय विभाग को भेजें हार्ड कॉपी

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कॉलेजों को स्पष्ट रूप से देरी न करने की चेतावनी दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि यदि तय समय पर रिजल्ट जारी नहीं होंगे तो उन कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के भविष्य पर असर पड़ेगा और उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करने में मुश्किल होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के अंक पत्र को पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही गोपनीय विभाग को इसकी हार्ड कॉपी भी भेजने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वहीं, निर्देश मिलने के बाद संबंधित कॉलेज अंक पत्र को अपलोड करने में जुट गए हैं।

ये भी पढ़ें

BHU में बरगद-पीपल के पेड़ की पूजा पर रोक! धागा बांधने से रोके जाने के लिए लिखा गया पत्र, शुरू हुआ नया विवाद
वाराणसी
Banaras Hindu University

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 May 2026 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 80 कॉलेजों ने नहीं भेजे छात्रों के अंक, अधर में 5 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाराणसी में FIR, महोबा दुष्कर्म को लेकर जलाई थी पीएम मोदी व सीएम योगी की तस्वीर

Sp-congress protest
वाराणसी

जबरन धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़की पर शादी का दबाव, नहीं मानने पर मॉर्फ्ड फोटो किया वायरल

Mahoba News
वाराणसी

बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह

Varanasi bakra mandi closed
वाराणसी

रोटी खिलाते ही भड़की गाय, वाराणसी में साथ लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे सपाई, सड़क पर खूब छकाया

Sp workers cow protest
वाराणसी

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बताया थूक चाटने वाला दो कौड़ी का नेता

Cabinet minister anil rajbhar
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.