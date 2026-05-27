महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 80 कॉलेजों ने नहीं भेजे छात्रों के अंक, अधर में 5 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) यूनिवर्सिटी ने विभिन्न जिलों के 80 कॉलेजों को नोटिस जारी करते हुए छात्रों के रिजल्ट यूनिवर्सिटी तक जल्द से जल्द पहुंचाने को कहा है। बताया जा रहा है कि वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में काशी विद्यापीठ से संबंद्ध 80 ऐसे कॉलेज है, जिन्होंने यह लापरवाही बारती है। इन कॉलेजों ने विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट, इंटरनल और प्रैक्टिकल जैसे परीक्षाओं के अंक अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, जिसके बाद करीब 5 हजार छात्रों का रिजल्ट अधर में लटका हुआ है।