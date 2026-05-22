MGKVP में सोशल मीडिया व्यूज को लेकर छात्राओं के बीच जुबानी जंग, यूनिवर्सिटी कैंपस में दे दना दन!

मारपीट के बाद कैंपस का माहौल गर्म हो गया। इसी दौरान वहां मौजूद छात्रों और यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर जाकर छात्राओं के दोनों गुटों को शांत कराया। वहीं घटना को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने बताया है कि उन्हें कैंपस में मारपीट की जानकारी मिली थी हालांकि, उन्हें इस मामले को लेकर किसी भी तरह की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि मामले में किसी भी पक्ष द्वारा तहरीर दी जाएगी तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि मामले में यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्राओं को नोटिस जारी किया गया है।