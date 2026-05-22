22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

MGKVP में सोशल मीडिया व्यूज को लेकर छात्राओं के बीच जुबानी जंग, यूनिवर्सिटी कैंपस में दे दना दन!

Varanasi news: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दो छात्राओं के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

May 22, 2026

Mgkvp Varanasi

फाइल फोटो

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उसे समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यूनिवर्सिटी कैंपस में दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही छात्राएं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हैं और व्यूज और लाइक को लेकर दोनों के बीच कई बार कहा सुनी हो चुकी है। सरेआम यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्राओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।

पूर्व में भी हो चूका है विवाद

जानकारी के मुताबिक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दो छात्राओं के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ही छात्राएं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का काम करती हैं और लाइक और व्यूज को लेकर दोनों के बीच पूर्व में भी विवाद हो चुका है। शुक्रवार को दोनों ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थी, इसी दौरान आपसी कहासुनी के बाद विवाद शुरू हो गया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई।

एक ही कक्षा में पढ़ती हैं छात्राएं

बताया जा रहा है कि दोनों ही छात्राएं बीए मास कॉम के तृतीय वर्ष मैं पढ़ती हैं और एक ही क्लास में पढ़ने के कारण दोनों के बीच सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के लिए पहले भी गहमा गहमी हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को दोनों के बीच हुई कहासंज मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि छात्राओं का एक पक्ष दूसरी छात्रा के साथ जमकर मारपीट कर रहा है। वहीं कुछ लोग मोबाइल से मारपीट का यह वीडियो भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

सूत्रों ने बताया है कि जिस लड़की के साथ मारपीट हुई है उसने अपने बालों को नीले रंग में रंगवा रखा है। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष की लड़कियों ने उस पर छीटा कसी की। इसके बाद नील बालों वाली लड़की ने दूसरे पक्ष की लड़की को लेकर भी कटाक्ष कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में तू तू मैं मैं शुरू हुई और धीरे-धीरे यह मारपीट में तब्दील हो गई।

छात्रों को करना पड़ा बीच बचाव

मारपीट के बाद कैंपस का माहौल गर्म हो गया। इसी दौरान वहां मौजूद छात्रों और यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर जाकर छात्राओं के दोनों गुटों को शांत कराया। वहीं घटना को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने बताया है कि उन्हें कैंपस में मारपीट की जानकारी मिली थी हालांकि, उन्हें इस मामले को लेकर किसी भी तरह की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि मामले में किसी भी पक्ष द्वारा तहरीर दी जाएगी तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि मामले में यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्राओं को नोटिस जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

BHU में बरगद-पीपल के पेड़ की पूजा पर रोक! धागा बांधने से रोके जाने के लिए लिखा गया पत्र, शुरू हुआ नया विवाद
वाराणसी
Banaras Hindu University

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 06:39 pm

Published on:

22 May 2026 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / MGKVP में सोशल मीडिया व्यूज को लेकर छात्राओं के बीच जुबानी जंग, यूनिवर्सिटी कैंपस में दे दना दन!

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं होंगे परेशान, सरकार देगी अनुदान, जानें क्या है तरीका

मांगलिक कार्यों पर लगा प्रतिबंध अब समाप्त होने जा रहा
वाराणसी

काशी में गंगा स्नान के दौरान युवक ने पी बीयर, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की FIR, बिहार का बताया जा रहा आरोपी

Beer in ganga river in Varanasi
वाराणसी

जिसने किया था अपहरण उसी से शादी की जिद पर अड़ी ‘बसंती’, पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा, वाराणसी में जेल से छूटकर बाहर आया है प्रेमी

Girl climb on water tank
वाराणसी

BHU में पीपल-बरगद पर धागा बांधने का विवाद: सामने आया विद्वत परिषद का बयान, बताया सनातन में क्या है पेड़ों का महत्त्व

Banaras Hindu University
वाराणसी

बंजर भूमि पर यह सब्जी लगाकर करें कमाई, वाराणसी उद्यान विभाग ने की पहल, जानें कैसे उठाएं लाभ

Suran farming
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.