बंजर भूमि पर यह सब्जी लगाकर करें कमाई, वाराणसी उद्यान विभाग ने की पहल, जानें कैसे उठाएं लाभ

उन्होंने बताया है कि खेती के लिए उद्यान विभाग किसानों को फ्री में ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहा है। किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही कम लागत में अत्यधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए इसको लेकर के भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि उच्च अधिकारियों को 20 हेक्टेयर भूमि पर सूरन की खेती करने को लेकर प्रपोजल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 15000 ऐसे किसान हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिल सकता है। उन्होंने बताया कि बगीचों में खाली पड़ी अतिरिक्त भूमि पर इसे लगाकर किसान मालामाल हो सकते हैं।