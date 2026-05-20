IIT-BHU ने की फूड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत, जानवरों के साथ अब जरुरतमंदों का भी भरेगा पेट

संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि IIT-BHU सतत विकास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन की यह संरचित व्यवस्था न केवल परिसर की स्वच्छता को सुदृढ़ करती है, बल्कि जरूरतमंदों तक सार्थक सहायता पहुँचाने का कार्य भी करती है। यह एक आदर्श पहल है, जो अन्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है। यह पहल संस्थान की सतत विकास, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता की भावना को प्रतिबिंबित करती है तथा “वेस्ट टू वेलफेयर” की अवधारणा को साकार करती है।