हीट वेव का कहर: वाराणसी के सभी स्कूल 25 मई तक बंद, जारी हुआ आदेश, अवहेलना पर कार्रवाई तय

दरअसल, वाराणसी में पिछले कई दिनों से गर्मी का प्रकोप पढ़ा हुआ है। इसके साथ ही गर्म हवाओं और लू से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस दौरान लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें और यदि घर से बाहर निकलना हो तो शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके साथ ही डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग शीतल पेय पदार्थ का उपयोग करें, जिससे गर्मी और हीट वेव से बचाव हो सके।