ADCP के पेशकार ने बेच दी चोरी की बाइक! 10 साल से ढूंढ रहा था मालिक, ऐसे हुई जानकारी

पीड़ित ने बताया कि मामले में सारनाथ पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाकर फाइल को बंद कर दिया गया और उनकी बाइक बरामद नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि 2 मई 2026 को उनके मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त हुआ, जिसमें उनके बाइक से संबंधित जानकारी थी। यह देख बाइक मलिक के होश उड़ गए। बाइक मलिक ने बताया कि आजमगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनकी बाइक का चालान किया गया था और जब उन्होंने दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो उनकी बाइक की फोटो भी सामने दिखने लगी।