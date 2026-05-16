पिता हुए नाराज, पर पान बेच करोड़पति बन गया बनारस का स्टूडेंट, आखिर ऐसा क्या कियाअलग!

अब सवाल उठता है कि आखिर पीएन ठाकुर ने ऐसा क्या किया कि उनके पान का स्वाद लोगों को दीवाना बना गया। सबसे पहले उन्होंने पान बेचने के पारंपरिक तरीके को बदला। उन्होंने महसूस किया कि पान की दुकानें हर गली-मोहल्ले में हैं, लेकिन साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। उन्होंने कैफे स्टाइल में पान बेचने की शुरुआत की, एक साफ-सुथरी और आकर्षक जगह, जहां स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पान बनाए जाते हैं। उन्होंने तंबाकू से दूरी बनाई और ऐसे पान पेश किए जिसे हर कोई खा सकता है। जैसे - आइसक्रीम पान, ड्राई फ्रूट्स पान, चॉकलेट पान, सिल्वर और गोल्ड पान। लोगों को उनका यह अंदाज पसंद आया। 'मस्त बनारसी पान' में 70 से 80 वैरायटी के पान मिलते हैं और कंपनी का कारोबार 7 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।