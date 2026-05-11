सनातन मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए, सीएम योगी का काशी से बड़ा संदेश

"जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे खुद मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं है लेकिन काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ महादेव मंदिर भारत के स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव की गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं।" इसी संदेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी में आयोजित ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत ‘सोमनाथ संकल्प महोत्सव’ में विपक्ष और विदेशी आक्रांताओं पर तीखा हमला बोला।