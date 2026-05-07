भाजपा नेता की गंगा नदी में डूबकर मौत, काशी में क्रूज पर सेल्फी लेते समय नीचे गिरे

BJP Leader Death in Varanasi: बनारस के घाट पर घूमने का उत्साह उस समय मातम में बदल गया, जब वाराणसी के घाटों की खूबसूरती को मोबाइल के कैमरे में कैद करने की कोशिश एक युवा नेता के लिए मौत बन गई। ग्रेटर नोएडा से दोस्तों के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए बीजेपी नेता हर्षवर्धन ठाकुर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि क्रूज पर सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से यह दर्दनाक हादसा हुआ।