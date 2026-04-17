बाबा विश्वनाथ को नहीं सताएगी गर्मी, गर्भगृह में की जा रही स्पेशल व्यवस्था, अक्षय तृतीया से होगी शुरुआत

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि यह फव्वारा सुबह से शाम तक 24 घंटे बाबा विश्वनाथ को शीतलता प्रदान करेगा। अक्षय तृतीया के दिन सायंकालीन सप्त ऋषि आरती के साथ ही यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष यह व्यवस्था की जाती है और यह रक्षाबंधन तक प्रतिदिन निरंतर रूप से बाबा की सेवा में समर्पित रहती है। उन्होंने कहा कि यह सैकड़ो वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसका प्रत्येक साल निर्वाह किया जाता है।