IPL के बीच काशी पहुंचे रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया सरोज संग बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, जून में इस होटल में होगी शादी!

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी। शुरू में शादी 18 नवंबर 2025 को ताज होटल, वाराणसी में तय थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के कारण टल गई। फिर फरवरी 2026 की तारीख निकाली गई, लेकिन 27 फरवरी 2026 को रिंकू के पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी (स्टेज-4 लीवर कैंसर) के बाद निधन हो गया, जिसके कारण शादी आगे बढ़ गई। अब जून 2026 में शादी तय मानी जा रही है।