वाराणसी में किशोर की पीट-पीटकर हत्या, घाट पर मला-फूल बेचने को लेकर था विवाद, परिजनों ने किया हंगामा

जानकारी के मुताबिक, आदमपुर थाना क्षेत्र के तेलियानाला इलाके के रहने वाले नीरज केवट (17) की पीट-पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नीरज केवट पास के ही घाट पर अपने परिवार के साथ माला फूल बेचने का काम करता था। इसी को लेकर रविंद्र केवट के परिवार से उसका विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि रविंद्र केवट का परिवार चाहता था कि नीरज का परिवार घाट पर माला फूल ना बेचे। इसी को लेकर दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने हुए थे।