19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

BHU में छात्रों का उत्पात, सुरक्षाकार्मियों पर पत्थरबाजी, कई चोटिल

BHU में छात्रों ने उपद्रव और पत्थरबाजी की है। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और छात्रों से शांत रहने के अपील की। इस दौरान छात्रों द्वारा की गई पत्थरबाजी में प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 19, 2026

छात्रों को समझाते पुलिसकर्मी

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार की देर रात छात्रों ने जमकर उपद्रव किया और पत्थरबाजी की है। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और छात्रों से शांत रहने के अपील की। इस दौरान छात्रों द्वारा की गई पत्थरबाजी में प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कई सुरक्षा कर्मी चोटिल हुए हैं। वहीं, सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया है।

पहले पानी के लिए शुरू किया प्रदर्शन

जानकारी के मुताबिक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला-अ छात्रावास के छात्रों ने वाटर कूलर और पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकार हॉस्टल के अंदर भेज दिया। इस दौरान प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई और आश्वासन दिया कि रविवार को यह समस्या दूर कर दी जाएगी। इसके बाद छात्र शांत हो गए।

दोबारा केक काटने निकले छात्र

बताया जा रहा है कि उसके बाद कुछ छात्र हॉस्टल से बाहर निकले और सड़क पर जन्मदिन का केक काटने लगे। छात्रों को केक कटता देख वहां तैनात प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मना किया और हॉस्टल में भेज दिया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए।

हॉस्टल में जाने के बाद छात्र एक बार फिर सड़कों पर निकल आए और प्रदर्शन करना शुरू किया। इस दौरान प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों से उनकी झड़प हो गई। झड़प के बाद अन्य छात्र भी हॉस्टल से बाहर आए और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव की घटना में कई सुरक्षा कर्मी चोटिल हो गए। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने लंका थाने को मामले की जानकारी दी।

पुलिस के समझाने पर शांत हुए छात्र

जानकारी मिलने के बाद लंका थाने की फोर्स और एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने हालात को संभाला और छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। छात्रों की मांग है कि छात्रावास परिसर में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही कैंपस में जिन स्थानों पर अंधेरा है वहां पर लाइट लगाई जाए। वहीं छात्रों ने कहा है कि छात्रावास में कीटनाशक का छिड़काव कराया जाए और खेल ग्राउंड को भी व्यवस्थित किया जाए। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एसीपी गौरव कुमार ने सारी व्यवस्थाएं दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए और वापस हॉस्टल में चले गए। एसीपी ने बताया कि फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 07:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU में छात्रों का उत्पात, सुरक्षाकार्मियों पर पत्थरबाजी, कई चोटिल

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में 25 हजार के इनामिया 2 शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों के गहने बरामद

वाराणसी

मिर्जापुर में एसपी-एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ताओं का हल्लाबोल, की तोड़फोड़, अभद्रता पर भड़के थे वकील

वाराणसी

काशी के निजी स्कूलों पर नकेल, नहीं कर पाएंगे मनमानी, डीएम ने चलाया प्रशासनिक डंडा

वाराणसी

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को दी “गढ़ छोड़ने” की चुनौती, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ो चुनाव

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी
वाराणसी

यूपी में दिनदहाड़े बैंक लूट: हथियारबंद बदमाश लाखों लेकर फरार, फायरिंग से फैली दहशत

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.