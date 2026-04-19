BHU में छात्रों का उत्पात, सुरक्षाकार्मियों पर पत्थरबाजी, कई चोटिल

जानकारी मिलने के बाद लंका थाने की फोर्स और एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने हालात को संभाला और छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। छात्रों की मांग है कि छात्रावास परिसर में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही कैंपस में जिन स्थानों पर अंधेरा है वहां पर लाइट लगाई जाए। वहीं छात्रों ने कहा है कि छात्रावास में कीटनाशक का छिड़काव कराया जाए और खेल ग्राउंड को भी व्यवस्थित किया जाए। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एसीपी गौरव कुमार ने सारी व्यवस्थाएं दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए और वापस हॉस्टल में चले गए। एसीपी ने बताया कि फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।