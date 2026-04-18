मिर्जापुर में एसपी-एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ताओं का हल्लाबोल, की तोड़फोड़, अभद्रता पर भड़के थे वकील

अधिवक्ताओं ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया गया है। अधिवक्ता सतीश मिश्रा ने बताया कि उनके साथ अभद्रता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वीडियो की सत्यता की जांच करें और यदि सीओ सिटी इस मामले में दोषी हैं तो उनके खिलाफ और यदि अधिवक्ता इस मामले में दोषी नजर आ रहा है तो अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करें।