18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

मिर्जापुर में एसपी-एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ताओं का हल्लाबोल, की तोड़फोड़, अभद्रता पर भड़के थे वकील

जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक अधिवक्ता से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी और एसपी कार्यालय में भी हंगामा किया...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 18, 2026

एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़

मिर्जापुर: जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के धरने के दौरान अधिवक्ता सतीश कुमार मिश्रा के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीओ सिटी और एसडीएम ने अधिवक्ता सतीश कुमार मिश्रा के साथ अभद्रता की, जिसके बाद शनिवार को वकीलों में उबाल आ गया और वे प्रदर्शन करने लगे।

एसडीएम दफ्तर में तोड़फोड़

अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए जिला मुख्यालय पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सबसे पहले अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसडीएम के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। अधिवक्ता सीओ सिटी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के बाद अधिवक्ता एसपी कार्यालय की तरफ बढे और वहां भी उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी वार्ता भी हुई, लेकिन काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि सीओ सिटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका स्थानांतरण किया जाए।

सीओ सिटी के खिलाफ नारेबाजी

अधिवक्ताओं ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया गया है। अधिवक्ता सतीश मिश्रा ने बताया कि उनके साथ अभद्रता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वीडियो की सत्यता की जांच करें और यदि सीओ सिटी इस मामले में दोषी हैं तो उनके खिलाफ और यदि अधिवक्ता इस मामले में दोषी नजर आ रहा है तो अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करें।

क्या है मामला

दरअसल, अधिवक्ताओं का आरोप है कि हाल ही में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जा रहा था और उसे दौरान अधिवक्ता सतीश कुमार मिश्रा भी वहां पहुंचकर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह प्रशासन की मनमानी है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 02:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मिर्जापुर में एसपी-एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ताओं का हल्लाबोल, की तोड़फोड़, अभद्रता पर भड़के थे वकील

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में 25 हजार के इनामिया 2 शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों के गहने बरामद

वाराणसी

काशी के निजी स्कूलों पर नकेल, नहीं कर पाएंगे मनमानी, डीएम ने चलाया प्रशासनिक डंडा

वाराणसी

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को दी “गढ़ छोड़ने” की चुनौती, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ो चुनाव

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी
वाराणसी

यूपी में दिनदहाड़े बैंक लूट: हथियारबंद बदमाश लाखों लेकर फरार, फायरिंग से फैली दहशत

वाराणसी

वाराणसी में ‘नारी शक्ति वंदन’ में पहुंचीं स्मृति ईरानी, अखिलेश को दिया चैलेंज, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.