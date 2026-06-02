दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस पर थाने में पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश, आज मजिस्ट्रेट के सामने होंगे बयान

पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 11 मई को स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं आई। उन्होंने बताया की बेटी की काफी खोजबीन की गई और रिश्तेदारों के यहां भी पता कराया गया, लेकिन वह वहां भी नहीं गई थी। इस मामले में पीड़िता की मां ने गांव के ही कुछ युवकों पर शक जताते हुए चिरईगांव पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कई दिनों तक थाने और चौकी के चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में 28 मई को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया।