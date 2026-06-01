चंद महीनों में कई सौ करोड़ का खेल! कई राज्यों में खड़ा किया सट्टेबाजों का बड़ा नेटवर्क, कौन है ‘मलिक’ जिसकी तलाश कर रही पुलिस

पुलिस ने बताया है कि सभी आरोपी अलग-अलग जगह से हैं, लेकिन इन सब की मुलाकात मलिक से महाराष्ट्र में ही हुई थी। इसके बाद मलिक ने इनका ब्रेनवाश किया और मोटी कमाई का झांसा देकर इनसे सट्टेबाजी का खेल खिलवाने लगा। महज एक महीने में ही 2 करोड़ की कमाई होता देख सभी आरोपी मलिक की बातों में आ गए और लोगों के माध्यम से सट्टेबाजी का खेल खेला जाने लगा। पुलिस ने बताया है कि मशहूर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और युटयुबर्स द्वारा विज्ञापन करवाए जाने के कारण लोग आसानी से सट्टा खेलने के लिए तैयार हो जाते थे और इसके बाद भोली भाली जनता को गुमराह करने का खेल शुरू हो जाता था।