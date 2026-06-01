वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण: जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटियों को दिया प्रस्ताव, एक सप्ताह में देना होगा जवाब

बता दें कि इस परियोजना की जद में करीमुल्ला मस्जिद, लंगड़ा हाफिज मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, निसारन मस्जिद और संगमरमर वाली मस्जिद आ रहे हैं। इन्हीं के स्थानांतरण को लेकर जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटियों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है। इस दौरान जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटियों से इसका निस्तारण करने की अपील की है। वहीं, जिला प्रशासन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को लेकर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि मस्जिद कमेटी जिला प्रशासन की बातों से सहमत है, तो जिला प्रशासन मस्जिदों के पुनर्निर्माण को लेकर हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है।