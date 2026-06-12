वाराणसी परिक्षेत्र में 7200 करोड़ की परियोजनाएं चालू, सीएम योगी ने दिए गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश, लापरवाही पर कार्रवाई तय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली है। उन्हें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बताया कि इसका 18% कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद सीएम ने बाकी बचे कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समय का विशेष ध्यान रखते हुए हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही काशी रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य में भी तेजी से लाने का पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है।