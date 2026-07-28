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कार सवार युवक ने वाराणसी में 10 हजार के विवाद में 3 को मारी जोरदार टक्कर, एक नहीं तीन बार कुचलने का प्रयास, पुलिस बनी रही मूकदर्शक

Hit and Run Case in Varanasi। Youths hit by car in Varanasi। Varanasi news: वाराणसी के जैतपुरा के पहड़िया इलाके में पैसों के लेनदेन में एक कार सवार ने तीन लोगों को जानबूझकर टक्कर मार दी।
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वाराणसी

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Vijendra Mishra

Jul 28, 2026

Varanasi crime news

Pc-Patrika

Attempt to Murder in Varanasi : वाराणसी के पहड़िया मंडी इलाके में 10 हजार रुपए के लेनदेन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद एक युवक ने कार से जानबूझकर तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि सीसीटीवी फुटेज और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

10 हजार को लेकर विवाद

मामले की जानकारी देते हुए जैतपुरा पुलिस ने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 11 बजे पहड़िया मंडी स्थित विशाल मेगा मार्ट के सामने दो पक्ष पैसे की लेनदेन को लेकर आपस में भीड़ गए। पुलिस ने बताया कि चंदौली निवासी विशाल सिंह और गोलू चौधरी के बीच 10 हजार रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान गोलू चौधरी, उसके साथी अनीश गौतम और अन्य लोगों ने विशाल सिंह के छोटे भाई विवेक सिंह के साथ मारपीट की।

पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना

वहीं, मारपीट से नाराज विशाल सिंह ने अपनी कार को तेज रफ्तार में घटनास्थल की ओर दौड़ा दिया। आरोप है कि उसने कार को जानबूझकर कई बार विशाल पटेल की ओर मोड़ा और टक्कर मार दी। इस दौरान विशाल पटेल के साथ मौजूद दिलीप सोनकर और हरिवंश मिश्रा भी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जानबूझकर जान से मारने की नीयत से इस हरकत को अंजाम दिया। हालांकि, इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पुलिस का फैंटम दस्ता मौजूद था उसके बाद भी कार सवार ने एक-दो बार नहीं बल्कि तीन बार कुचलने का प्रयास किया।

वहीं, घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद फैंटम दस्ते की मदद से तीनों घायलों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल विशाल पटेल की हालत नाजुक देखते हुए उसे बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है।

कार चालक गिरफ्तार

घटना की जानकारी के बाद जैतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूरी घटना कैद मिली। इसके आधार पर घायल दिलीप सोनकर की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को कब्जे में ले लिया और आरोपी चालक विशाल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले में साक्ष्य जुटाने और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच जारी है।

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Updated on:

28 Jul 2026 02:52 pm

Published on:

28 Jul 2026 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कार सवार युवक ने वाराणसी में 10 हजार के विवाद में 3 को मारी जोरदार टक्कर, एक नहीं तीन बार कुचलने का प्रयास, पुलिस बनी रही मूकदर्शक

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