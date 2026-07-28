मंदिर में की शादी, वाराणसी में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे युवक, फिर चाकू गोदकर एक ने की दूसरे की हत्या

Young man murdered in Varanasi: वाराणसी में सोमवार की देर रात आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह युवक का शव उसके कमरे में अचेत अवस्था में पाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, कमरे से आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए आरोपी ने ही हत्या की है और दोनों युवक पति-पत्नी के रूप में मकान में रह रहे थे।