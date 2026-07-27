गाय को राष्ट्रमाता का मिले दर्जा, संतों ने वाराणसी में डीएम कार्यालय का किया घेराव, बुलडोजर से 5 लाख हस्ताक्षर वाला ज्ञापन लेकर पहुंचे

प्रार्थना-यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया, जिसके बाद संतों और अभियान के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को गोसंरक्षण के मुद्दे पर व्यापक और प्रभावी नीति बनानी चाहिए, ताकि गौवंश की सुरक्षा हो सके। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले छह महीनों से देशभर में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' चलाया जा रहा है। इसके तहत गोहत्या निषेध के लिए कानून, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, केंद्रीय गो मंत्रालय के गठन, गो-चारा नीति लागू करने तथा कृषि, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में गो-केंद्रित राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की जा रही है।