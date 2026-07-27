27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

गाय को राष्ट्रमाता का मिले दर्जा, संतों ने वाराणसी में डीएम कार्यालय का किया घेराव, बुलडोजर से 5 लाख हस्ताक्षर वाला ज्ञापन लेकर पहुंचे

Saints protest on DM office in Varanasi: gau samman abhiyan news: गोसंरक्षण और गोसम्मान से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को वाराणसी में साधु-संतों, बटुकों और गोभक्तों ने जोरदार प्रदर्शन किया..
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jul 27, 2026

Varanasi news

Pc-Patrika

Saints Protest In Varanasi : गोसंरक्षण और गोसम्मान से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को वाराणसी में साधु-संतों, बटुकों और गोभक्तों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत निकाली गई प्रार्थना-यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां प्रतिनिधिमंडल ने करीब 5.5 लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बताया जा रहा है कि यह ज्ञापन देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है।

संतों की है 30 से अधिक मांगें

अभियान से जुड़े लोगों ने सरकार से गोमाता को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा देने, देशभर में गोहत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने और केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना सहित 30 से अधिक मांगों पर निर्णय लेने की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत गोमाता के पूजन, शंखनाद और मंत्रो के सामूहिक जाप के साथ हुई। इसके बाद संतों, बटुकों और विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हाथों में झंडे, बैनर और मांगों से जुड़े तख्तियां लेकर यात्रा निकाली। यात्रा में गोमाता भी शामिल रही। वहीं, बुलडोजर को प्रतीकात्मक रूप से शामिल किया गया था। भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की झांकी भी यात्रा का हिस्सा रही।

प्रार्थना-यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया, जिसके बाद संतों और अभियान के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को गोसंरक्षण के मुद्दे पर व्यापक और प्रभावी नीति बनानी चाहिए, ताकि गौवंश की सुरक्षा हो सके। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले छह महीनों से देशभर में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' चलाया जा रहा है। इसके तहत गोहत्या निषेध के लिए कानून, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, केंद्रीय गो मंत्रालय के गठन, गो-चारा नीति लागू करने तथा कृषि, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में गो-केंद्रित राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की जा रही है।

15 करोड़ लोगों का समर्थन

प्रतिनिधियों ने दावा किया कि अभियान के पहले चरण में देशभर की करीब 5,000 तहसीलों से 5 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर सरकार को भेजे गए थे। मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई न होने के बाद दूसरे चरण में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के समर्थन के साथ दोबारा ज्ञापन भेजा जा रहा है। वहीं, वाराणसी से भी 5.5 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सरकार को भेजा जा रहा है।

देश के पहले शहरी रोपवे का सितंबर से होगा संचालन, स्विट्जरलैंड तकनीक से हुआ तैयार, काशी को पीएम मोदी देंगे सौगात

ये भी पढ़ें
Varanasi news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 01:23 pm

Published on:

27 Jul 2026 01:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / गाय को राष्ट्रमाता का मिले दर्जा, संतों ने वाराणसी में डीएम कार्यालय का किया घेराव, बुलडोजर से 5 लाख हस्ताक्षर वाला ज्ञापन लेकर पहुंचे

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मंत्री का इस्तीफा देना सिस्टम को बदलने की गारंटी नहीं, इससे जवाबदेही जरूर तय होती है’, छात्र आंदोलन पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

Shankaracharya on CJP Protest
वाराणसी

पोस्टमैन से मंगवाते थे एटीएम-चेकबुक, फिर साइबर ठगों को बेच देते थे: वाराणसी में महिला सरगना समेत 6 गिरफ्तार

Varanasi cyber crime
वाराणसी

Varanasi Anti Romeo Squad: वाराणसी स्टेशन के बाहर राहगीरों को अश्लील इशारे करना पड़ा भारी, एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार

Varanasi News Anti Romeo Squad Varanasi Police
वाराणसी

देश के पहले शहरी रोपवे का सितंबर से होगा संचालन, स्विट्जरलैंड तकनीक से हुआ तैयार, काशी को पीएम मोदी देंगे सौगात

Varanasi news
वाराणसी

Sarnath UNESCO World Heritage: सारनाथ को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, खत्म हुआ 28 साल का लंबा इंतजार

Sarnath UNESCO World Heritage
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.