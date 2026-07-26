देश के पहले शहरी रोपवे का सितंबर से होगा संचालन, स्विट्जरलैंड तकनीक से हुआ तैयार, काशी को पीएम मोदी देंगे सौगात

वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से जल्द ही रोपवे का पहला स्टेशन जुड़ जाएगा। इसके लिए 7 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनेगा। इसका निर्माण तीसरे यात्री हॉल से रोपवे की पहली मंजिल तक होगा। इसके लिए मार्किंग का काम भी पूरा हो चुका है। यात्री अब फुट ओवर ब्रिज के रास्ते रोपवे स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कैंट रेलवे स्टेशन से रोपवे स्टेशन को जोड़ने वाले फूट ओवर ब्रिज का डिजाइन रेलवे ने बनाया है और इसे रोपवे स्टेशन बनाने वाली कार्यदाई संस्था ही बनाएगी।