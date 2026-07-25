Varanasi School Child Abuse Case: 5 साल के मासूम के साथ स्कूल में क्रूरता? वाराणसी में शिक्षिका पर आरोप

शिक्षिका पर प्राइवेट पार्ट दागने का आरोप
Varanasi News:वाराणसी शहर के लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर पांच साल के मासूम छात्र के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। बच्चे के पिता, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, ने पुलिस में शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
अकथा स्थित जेडी नगर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता केशरी जायसवाल का कहना है कि उनका पांच वर्षीय बेटा नर्सरी कक्षा में पढ़ता है। शनिवार को जब वह स्कूल से घर लौटा तो असहज और डरा हुआ दिखाई दिया। परिवार ने कारण पूछा तो बच्चे ने जो बताया, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए।
शिकायत के मुताबिक, बच्चे ने स्कूल में अपनी शिक्षिका से बाथरूम जाने की अनुमति मांगी थी। आरोप है कि अनुमति नहीं मिलने के कारण वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पैंट में ही पेशाब हो गया। इसके बाद शिक्षिका कथित तौर पर नाराज हो गईं।
परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका बच्चे को एक अलग कमरे में ले गईं। वहां उन्होंने कथित तौर पर गैस पर चाकू गर्म किया और उससे बच्चे के प्राइवेट पार्ट को दाग दिया। इतना ही नहीं, बच्चे को डराते हुए कहा गया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उससे भी ज्यादा सजा दी जाएगी।
परिजनों का कहना है कि घर आने के बाद बच्चे ने रोते हुए पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन उनका आरोप है कि वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधन की ओर से भी कथित रूप से धमकी दी गई।
घटना के बाद बच्चे के पिता ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में लिखित तहरीर देकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
फिलहाल यह मामला शिकायत के आधार पर सामने आया है। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और आरोप कितने सही हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग