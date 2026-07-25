Varanasi School Child Abuse Case: 5 साल के मासूम के साथ स्कूल में क्रूरता? वाराणसी में शिक्षिका पर आरोप

परिजनों का कहना है कि घर आने के बाद बच्चे ने रोते हुए पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन उनका आरोप है कि वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधन की ओर से भी कथित रूप से धमकी दी गई।