वाराणसी में CBI की कार्रवाई, रेलवे के ‘बड़े अधिकारी’ को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, फर्नीचर कारोबारी से मांगे थे पैसे

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि सीबीआई की टीम ने वाराणसी में चल रही सरकारी योजनाओं को लेकर घूस मांगे जाने के बाद अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले केंद्र सरकार की गति शक्ति परियोजना में अनियमितता के आरोप लगने के बाद जुलाई 2025 में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। वहीं, अक्टूबर 2024 में डीआरएम कार्यालय में छापेमारी कर वरिष्ठ मंडल अभियंता सत्यम कुमार सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2024 में भी पूर्वोत्तर रेलवे के एक सीनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था।