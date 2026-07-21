बनारस: अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद BHU गेट पर SP का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गई पुलिस

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं, इस मामले की जानकारी होने के बाद सपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़क गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के मुख्य गेट पर सपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रदर्शन करना शुरू किया। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को संभाला। प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं को समझा रही पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को वहां से धकेलना शुरू किया।