वाराणसी में पकड़ा गया अफगानिस्तान का अब्दुल रहमान, मुंबई से बनवाया था फर्जी भारतीय पासपोर्ट

अधिकारियों की जांच में सामने आया कि आरोपी जनवरी 2019 में मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर अफगानिस्तान से भारत आया था। उसका वीजा अप्रैल 2019 में समाप्त हो गया, लेकिन वह वापस अपने देश नहीं लौटा और अवैध रूप से भारत में ही छिप कर रह रहा था। वहीं, गिरफ्तारी से बचने और आसानी से विदेश यात्रा करने के उद्देश्य से उसने अपनी पहचान बदल ली। आरोपी ने नाम, जन्मतिथि और माता-पिता का विवरण बदलकर मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से रहमान शाह के नाम पर भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया।