सावन के महीने में काशी में देश-विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में छोटे गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों ने भी कमरों के किराए में भारी बढ़ोतरी की है। इसका असर शनिवार, रविवार और सोमवार को सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए और घाटों पर काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है। तीन दिनों के लिए होटल ने विशेष रूप से वीकेंड रेट लागू किया है। आम दिनों में जो कमरे 600 रुपए में मिल जाते थे, अब उनका किराया बढ़कर 1400 से 1600 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों के आसपास पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। यहां होटल में ठहरने के लिए श्रद्धालुओं को सबसे अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं।